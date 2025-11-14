Manuel Vilchis puso en marcha el pozo “Las Cruces” en San Lorenzo Cuauhtenco

-Recalcó que cada avance en materia de agua es un avance para la salud, el desarrollo y la tranquilidad del municipio.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, acompañado de personal de Opdapas Zinacantepec, pusieron en marcha el pozo “Las Cruces” que se encuentra ubicado en la comunidad de San Lorenzo Cuauhtenco.

Durante la entrega, Vilchis Viveros señaló que este nuevo pozo representa más que infraestructura; ya que representa bienestar, seguridad hídrica y una mejora directa en la calidad de vida de cientos de familias que, a partir de ahora, contarán con un suministro más estable y confiable.

Recalcó que cada avance en materia de agua es un avance para la salud, el desarrollo y la tranquilidad del municipio.

Señaló que esta obra, que garantizará el suministro de agua para las familias de esta zona, responde a una necesidad histórica, con la cual, en San Lorenzo Cuauhtenco, se avanza en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica no solo de la zona, también de Zinacantepec, asegurando que cuente cada habitante con el vital líquido de manera constante y segura.

Siendo este un paso firme hacia un municipio más digno, con servicios que verdaderamente transforman la vida de la ciudadanía.

La obra fue largamente esperada y hoy se ha convertido en una realidad gracias al trabajo incansable y la coordinación de esfuerzos encabezados por el Presidente Manuel Vilchis Viveros y el Director General de OPDAPAS, Lic. Iván Saucedo Sánchez, quienes han impulsado con firmeza las acciones que hoy brindan bienestar a las y los habitantes de la zona.

Saucedo Sánchez señaló que este logro fue posible gracias al compromiso institucional, la visión de las autoridades y el apoyo constante de la ciudadanía que confía en la labor que se realiza día con día.

El presidente Manuel Vilchis finalizó que “con acciones firmes como esta, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en obras que fortalezcan el derecho humano al agua y que respondan a las necesidades reales de nuestras comunidades.”

