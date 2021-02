De nueva cuentan bloquean Avenida Central en Ecatepec

Los inconformes señalaron que los citaron en la UNEVE para vacunarlos, después fueron llevados en camionetas del municipio al centro de vacunación de las Américas.

La mañana de este miércoles vecinos del municipio de Ecatepec decidieron bloquear una importante avenida.

Desde el pasado martes una gran cantidad de personas se formó para recibir la vacuna en la sede de la universidad estatal del Valle de Ecatepec.

Alrededor de las 10:00 de la mañana un funcionario del municipio les informó que en este lugar no habría vacunación.

Molestos por tal anuncio decidieron hacer un bloqueo sobre Avenida Central a la altura de la calle Leona Vicario en la colonia Valle de Anáhuac.

“Realizamos el bloqueo porque no llegaron las vacunas nos citaron aquí en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) para no trasladarnos más lejos y ahora nos salen con que no hay vacunas, dicen que nos van a llevar a las Américas en cuatro camionetas, dijo Raúl Navarrete, un vecino de la zona.

Luego de 2 horas policías municipales se acercaron con los manifestantes y los convencieron para trasladarlos al centro de vacunación en las Américas.

Otro grupo se opuso a tal situación por lo que se generaron algunos gritos y empujones.

Los inconformes accedieron a retirar el bloqueo. Algunas personas se subieron a las camionetas del municipio y de la Policía Municipal y fueron trasladados al centro de vacunación en las Américas.

Otros continuaron formados en el exterior de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec para esperar sin alguna certeza el inicio de la vacunación.