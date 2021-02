Caso Ayotzinapa es “una espina clavada en el alma”: AMLO

López Obrador reafirmó el compromiso de trabajar en coordinación con la Fiscalía y el poder judicial de la Federación.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles su compromiso de esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, un caso que consideró “una espina clavada en el alma” de los mexicanos, y prometió “no claudicar hasta conocer la verdad”.

Durante el evento de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala y día de la Bandera, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a la población a aportar información sobre este caso.

“Vengo a Iguala a refrendar nuestro compromiso de no claudicar, seguir adelante y conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables. El caso de Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma, por convicción, y como representante del Estado mexicano, refrendo el compromiso de trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial para saldar la deuda que tenemos con las madres y padres de los muchachos”, dijo el mandatario.

López Obrador aseguró que con la desaparición de los normalistas se mostró el rostro más siniestro del autoritarismo, pues se hizo evidente la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada y se pretendió engañar con la denominada verdad histórica, la cual “se ha venido cayendo con las recientes investigaciones.

“Todo eso se fue cayendo, pero es tan cerrado el pacto de silencio que aún con 82 detenidos y la oferta de recompensa pocos hablan y todavía no sabemos donde están los estudiantes”, señaló.

Cabe recordar que hace una semana el mandatario recibió a familiares de los 43 estudiantes para anunciarles que 16 restos humanos fueron enviados a una universidad austríaca para determinar si corresponden a alguno de los desaparecidos.

Previamente, en su conferencia en Palacio de Gobierno, habló sobre los recursos confiscados a la delincuencia, y señaló que “es importante conocer que todo lo que se recupera aunque sean entidades, dependencias del Ejecutivo se tienen que entregar al Ministerio Público que es el custodio de los bienes”.

En el parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República más de 68 millones de pesos y 17 millones de dólares asegurados al crimen de 2018 a 2021. Agregó que se propondrá al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinar recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a 45 mil créditos para los trabajadores de menores ingresos.

Por su parte el titular de la Fiscalía General de la Repúbica, Alejandro Gertz Manero, señaló queen eal procedimiento al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguro que “no va a haber falta de transparencia, no habrá caso de venganza de ningún tipo político, de ninguna naturaleza; el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron”.

Por su parte López Obrador pidió, no confundir los casos de Emma Coronel y de Salvador Cienfuegos, ya que en el caso del General retirado, aseguró que “se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos”.

Sobre el tema del Covid, López Obrador pidió a los ciudadanos a actuar de manera responsable y esperar su turno para recibir la vacuna, y aseguró que “hay dosis suficientes; no se desesperen y que piensen que un solo día hay que ir”, al tiempo de agregar que se analiza vacunar de manera paralela a los adultos mayores y maestros, “para reiniciar lo más pronto posible las clases”.

Cuestionado sobre la senadora Lilly Téllez, afirmó que se debe seguir insistiendo para que la revocación de mandato se pueda aplicar a todas las autoridades y no solo al Ejecutivo, “hay que seguir insistiendo para que revocación de mandato se pueda aplicar a todas las autoridades; por qué no pedirle a la gente que decida, a la misma gente que votó por él y a todos, entonces lo que estamos proponiendo es que cada dos años, cada tres años, se le consulte al pueblo, es la democracia participativa”.