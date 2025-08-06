Recibirá Sedena más recursos para Mexicana

La Sedena sumó durante el segundo trimestre del año 4,797.7 millones de pesos a su presupuesto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sumó durante el segundo trimestre del año 4,797.7 millones de pesos a su presupuesto, los cuales se destinarán al programa Adquisición de activos para incrementar la operación aérea de la Aerolínea del Estado Mexicana (Mexicana de Aviación).



Este presupuesto incluye los 20 aviones Embraer, debido a que al iniciar el año no tenía recursos asignados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Como se conoce, la empresa militar ya no tiene relación con la aerolínea regional TAR, quien le operaba hasta mayo, con uno de sus aviones; los 14 destinos actuales ya son atendidos con los tres aviones Boeing que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana, los cuales serán gradualmente devueltos.



De acuerdo con los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la dependencia no ejecutó al cierre de junio del presente año nada de los recursos que se le otorgaron.



Sin embargo, se han hecho pagos a la fabricante brasileña Embraer. El año pasado, la Defensa ejerció como anticipo de los pagos 1,605 millones de pesos del total del monto de inversión estimado a la fecha para la compra de los aviones y equipo de apoyo en tierra: 21,759.2 millones de pesos.



Esto favoreció la llegada del primer equipo nuevo Embraer a México, el cual está en proceso de certificaciones ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y está previsto que la mañana del lunes 25 de agosto realizará su primer vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Tulum.



De acuerdo con el plan de acción de Mexicana de Aviación, a partir del segundo semestre del año tendrían el control directo de los pasajeros, sin depender de TAR que opera aviones con 50 asientos, con la visión de que se fueran incorporando los nuevos aviones (a mediados de presente mes llegará el segundo equipo, de los cinco que se planea recibir al cierre del 2025).