TRASLADA MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 26 REOS CON VÍNCULOS CRIMINALES

Las autoridades estadounidenses señalaron que no solicitarán la pena de muerte para estos recién trasladados.

Las autoridades mexicanas informaron del traslado a Estados Unidos de 26 reos, todos con vínculos al crimen organizado.



La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron mediante un comunicado, que el traslado a Estados Unidos de los delincuentes se realizó por la mañana del martes.



Estas 26 personas se encontraban presas en distintas cárceles del país, y eran requeridas por autoridades de Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales y por los delitos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos, además de señalar que representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.



En el documento se informó que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, además en todo momento se procedió con apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.



El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país; enmarcando con esta acción las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en un marco del respeto a la soberanía de ambas naciones, subraya el comunicado.



El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa hoy donde hablara del traslado de los delincuentes, que se desconoce su nacionalidad.



El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó en redes sociales sobre el traslado de la casi treintena de personas y anunció que hoy miércoles dará un informe más detallado sobre este caso.



El embajador de EU Ronald Johnson señaló “estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado.



Entre los fugitivos puestos hoy bajo custodia estadounidense se encuentran líderes y administradores de cárteles de la droga, como aquellos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste (antes Los Zetas).



Los trasladados son: Enrique Arballo Talamantes alias “Junior”; Benito Barrios Maldonado alias“Comandante”; Francisco Conde Chávez; José Baldomero Fernández Beltrán alias “El 8” y/o “Mero”; Ismael Enrique Fernández Vázquez; Juan Carlos Sánchez Gaytán alías “El Gordo” y/o “Mostachón”; Luis Raúl Castro Valenzuela alias “Chacho”; Leobardo García Corrales alias “Leo”; Anton Petrov Kulkin; Roberto Omar López alias “Shrek”; José Antonio Vivanco Hernández; Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”; Kevin Alonso Gil Acosta alias “El 200”; Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas alias “Piyi”; Abigael González Valencia alias “El Cuini”; José Francisco Mendoza Gómez alias “Yiyo”; Hernán Domingo Ojeda López alias “Mero Mero”; Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes”; David Fernando Vásquez Bejarano alias “El Acelerado”; Mauro Alberto Núñez Ojeda alias “Jando”; Jesús Guzmán Castro alias “Chuy” y/o “Narizón”; Juan Carlos Félix Gastelum alias “Chavo Félix”; Pablo Edwin Huerta Nuno alias “El Flaquito”; Roberto Salazar Toledo alias “Gordo Junior”; Abdul Karim Conteh y José Carlos Guzmán Bernal