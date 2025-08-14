Naucalpan inaugura la primera tienda SUPERISSSTE en el Edoméx: Isaac Montoya

Isaac Montoya y Martí Batres destacaron que este espacio es símbolo de colaboración.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañado por el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, inauguraron la primera Tienda SUPERISSSTE en el Edoméx.



La tienda, ubicada en la zona del Toreo de Cuatro Caminos; destaca, señaló Montoya, es un espacio que simboliza la colaboración entre el municipio, el gobierno federal y el ISSSTE, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.



Esta tienda ofrecerá productos básicos a precios accesibles, apoyando la economía familiar y fomentando el consumo de artículos nacionales y locales; además brindará servicios como la venta de Leche para el Bienestar y trámites en caja, incluido el retiro de efectivo con tarjeta del bienestar.



Martí Batres anunció la instalación de una nueva clínica del ISSSTE en Naucalpan, como parte del plan de expansión de la institución que contempla la apertura de más unidades médicas en el país.



Mientras que la directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow, informó que esta es la tienda número 43 a nivel nacional y la primera en territorio mexiquense, con la meta de fortalecer la red de establecimientos y ampliar la gama de productos y servicios para la ciudadanía.