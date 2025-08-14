Continúan los encuentros con estudiantes de la UAEMéx: Patricia Zarza

La rectora informó el seguimiento dado a solicitudes de las y los estudiantes.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado; junto con la Secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja; la Consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez y María Fernanda Valdés Figueroa, titular de Comunicación Social Universitaria, sostuvieron un encuentro con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño para informar de los avances en la atención a las solicitudes emanadas del movimiento estudiantil.



Durante el encuentro la rectora hizo entrega de documentos que garantizan las no represalias, así como una carta de reconocimiento de las asambleas estudiantiles.



Señaló Zarza Delgado que a través del diálogo, es posible revisar y plantear de manera conjunta esquemas de atención para las necesidades específicas de dicho espacio en materia de infraestructura, atención jurídica, difusión y desarrollo académico y profesional, así como las expuestas en torno a la necesidad de contar con personal y equipo necesario para la atención en caso de emergencias, dada la naturaleza de las disciplinas que ahí se imparten.



También se entregó una carta de reconocimiento a la asamblea estudiantil “Cocolitos FAD” como muestra del trabajo conjunto y el avance en la atención de los puntos del pliego petitorio.



También realizó la mesa de diálogo con la asamblea estudiantil de la Facultad de Geografía, donde se reunieron con la comunidad para atender de manera directa y prioritaria sus demandas.



Entre los puntos principales del pliego petitorio, la asamblea exige la destitución de personal docente que ha generado inconformidad. La rectora subrayó que cualquier medida debe ajustarse a los procesos jurídicos correspondientes, por lo que se revisará e iniciará formalmente el procedimiento.



La rectora propuso la firma de un acuerdo de mutuo respeto que garantice un ambiente seguro para la comunidad universitaria.



Para terminar la jornada de encuentros, la rectora realizó la mesa de trabajo con la asamblea de la Facultad de Economía.



La asamblea estudiantil presentó una serie de solicitudes prioritarias, entre ellas: mejora de infraestructura, instalación de lavamanos, suministro constante de papel higiénico y artículos de higiene básica para sanitarios, así como garantizar la mejora de las instalaciones y fortalecer los espacios de diálogo entre la comunidad.



La rectora señaló que ya se puede avanzar con las cotizaciones de materiales necesarios; sin embargo, para dar continuidad plena a estas solicitudes es indispensable contar con la intervención de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) para habilitar procesos y asegurar la ejecución transparente de los recursos.



Con estos avances, se reafirma que las acciones emprendidas responden a las solicitudes planteadas por la comunidad universitaria, y se ejecutan de manera progresiva y verificable, garantizando que cada compromiso asumido se traduzca en resultados tangibles.



Estos acuerdos representan un paso más hacia el fortalecimiento de la vida académica, el bienestar estudiantil y la construcción de espacios de diálogo, donde el respeto, la transparencia y la corresponsabilidad son la base para continuar la transformación universitaria.