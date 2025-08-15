En Zinacantepec se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Cabildo Juvenil

Vilchis Viveros señaló que este espacio está pensado, para que las y los jóvenes de Zinacantepec, sean los protagonistas.

Se llevó a cabo en el municipio de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, y celebrando el Día Internacional de la Juventud, la Primera Sesión Ordinaria del Cabildo Juvenil.



Durante la reunión, Vilchis Viveros señaló que este espacio está pensado, para que las y los jóvenes de Zinacantepec, sean los protagonistas, donde ellos puedan tener un lugar donde compartir sus ideas, plantear sus propuestas e inquietudes, que ayudarán a construir de manera conjunta un nuevo y mejor Zinacantepec.



Señaló que en este ejercicio, que es de participación ciudadana, se busca fortalecer la voz de la juventud zinacantepequense, además de reafirmar el compromiso de escuchar, impulsar y trabajar de la mano con las nuevas generaciones. Ante los integrantes del Cabildo Juvenil hizo un llamado a cada uno de ellos a seguir trabajando por y en pro de todos los jóvenes del municipio y reafirmó que ellos, esta nueva generación, son el presente y el motor de la transformación en Zinacantepec