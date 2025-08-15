Impulsa Isaac Montoya programas para fortalecer la alimentación, salud y economía

Reafirmó que desde su gobierno, se continuará impulsando estos programas que fortalecen la alimentación, salud y economía de las familias naucalpenses.

En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la Mesa de Seguridad en el parque de la colonia Las Huertas Primera Sección, donde dio inicio al programa “Danza por la Paz”, que forma parte de la estrategia nacional de seguridad, que atiende las causas de la violencia y busca transformar las comunidades.

En el lugar, acompañado por niñas, niños y jóvenes, se llenó de color y esperanza este espacio, en donde se mostraron danzas regionales, hawaianas y árabes.

Montoya Márquez señaló que a través de las Huellas de la Transformación, se pueden llevar a cabo labores que devuelven vida y seguridad a nuestras calles.

Afirmó que por parte de su gobierno, se mantendrá una presencia de manera permanente en todas las comunidades de Naucalpan, reafirmando, de esta manera el compromiso de seguir trabajando para construir un Naucalpan más seguro, justo y con oportunidades para todas y todos.

Montoya Márquez también entregó junto con el Programa de Desarrollo Social Canasta Alimentaria del Bienestar del DIF Estado de México, canastas alimentarias a vecinos del lugar.

Esta estrategia nacional, señaló Montoya Márquez ha sido impulsada y respaldada por el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Mencionó que este esfuerzo forma parte de una visión humanista que ha permitido que miles de familias mexiquenses cuenten con apoyos para mejorar su alimentación, salud y economía familiar.

Reafirmó que desde su gobierno, se continuará impulsando estos programas que fortalecen la alimentación, salud y economía de las familias naucalpenses y del Estado de México.

Por último, Montoya Márquez hizo entrega de estímulos y reconocimientos a elementos de la Guardia Municipal por su destacada labor en la seguridad de Ciudad Naucalpan.

Señaló que esto solo es parte de una muestra de la enorme gratitud y del reconocimiento de las y los ciudadanos por su destacada labor en la seguridad del municipio y su compromiso con la ciudadanía.

