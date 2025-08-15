UAEMéx realizará evaluaciones de instalaciones para atender peticiones de estudiantes

Además se acordó la realización de un peritaje interno a cargo de personal especializado de la universidad.

Durante su reunión con alumnos de la Facultad de Humanidades, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Patricia Zarza Delgado, acompañada de su gabinete universitario, estuvo junto con la asamblea estudiantil para atender los temas prioritarios planteados en el pliego petitorio.



Durante la reunión se dio lectura del manifiesto de la Asamblea Estudiantil de Humanidades, ademá de presentar el Plan de Trabajo propuesto por la administración para dar atención al pliego petitorio. Se contempla, la identificación y gestión de espacios alternos que garanticen la continuidad de las clases prácticas, asegurando así el desarrollo académico de las y los estudiantes en condiciones óptimas.



Además se acordó la realización de un peritaje interno a cargo de personal especializado de la universidad, con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería y del Colegio de Arquitectos.



También se informó que continúan los trabajos para lograr la gratuidad de los trámites administrativos; avanzando para que estos sean totalmente gratuitos, mientras tanto la implementación será gradual y se agilizarán los procedimientos correspondientes.



También se acordó dar seguimiento a las solicitudes en términos de: biblioteca comunitaria con espacios de trabajo, espacio de acompañamiento psicológico, comedor gratuito, sala para la exposición del movimiento estudiantil, espacio en el archivo histórico para el movimiento estudiantil, aulas para actividades culturales, salas de exposición rotativas y un espacio para un mural estudiantil.



En la Facultad de Ciencias Agrícolas se escucharon a los estudiantes, entregando el plan de trabajo para atender sus solicitudes y para mejorar infraestructura, espacios de estudio y bienestar universitario. También se acordó un recorrido para constatar las áreas prioritarias de mejora.



Al recorrer la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se escuchó sus peticiones y dar atención a sus necesidades. Desde la rehabilitación del Hípico Universitario y mejoras en la Posta Zootécnica, hasta el fortalecimiento del CIESA.



Al reunirse con la asamblea estudiantil de la Facultad de Ciencias UAEMéx, junto con docentes y personal administrativo, se escucharon sus solicitudes y peticiones de avanzar en mejoras académicas, de infraestructura y bienestar.



La universidad se mantiene firme en su transparencia y responsabilidad institucional, asegurando que los procesos y decisiones se realicen de manera clara y accesible para todas y todos.