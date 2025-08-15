SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP: “EN MÉXICO EL PUEBLO MANDA”

La respuesta de la presidenta se da tras las declaraciones de Trump, donde afirma que México y Canadá hacen lo que su administración les dice que hagan.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en “México manda el pueblo”, luego que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México y Canadá hacen lo que su administración les dice.



Señaló la presidenta: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México el pueblo manda”.



Las declaraciones de Trump se dan en el contexto donde afirma que tanto México y Canadá hacen lo que su administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.



“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



El magnate republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y atacó, de nuevo, al expresidente Joe Biden para presumir de su gestión de las fronteras, lo señalo de siempre afirmar que su gobienro (Biden) necesita legislación.



“Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: ‘Necesito legislación’. Yo no tenía legislación, solo dije: Vamos a cerrar las fronteras, y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país”.



Las declaraciones se producen después de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano después que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.



En las últimas horas se ha generado una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.



La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que él sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido.