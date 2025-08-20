Toluca fortalece modelo de prevención contra la corrupción: Ricardo Moreno

-Se firmó un convenio entre la capital y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, además se destacaron los avances en la materia a través del uso de la tecnología

El gobierno de Toluca da un paso firme en la prevención de la corrupción con la firma del convenio de colaboración para la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC).



El acuerdo signado por el Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida y Víctor Romero Maldonado, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), es una herramienta preventiva que permite detectar, gestionar y reducir riesgos de corrupción, evitando su materialización en los procesos de la administración pública, destacó el acalde.



Con esta implementación, el Gobierno municipal de Toluca busca fortalecer la ética pública y la integridad institucional, mediante un enfoque inclusivo que involucra a todas las personas servidoras públicas en la identificación de áreas de oportunidad, la corrección de prácticas inadecuadas y el fortalecimiento de estrategias anticorrupción.



En alcalde destacó los grandes avances que su gobierno tiene en la materia a través del uso de la tecnología, con la aplicación móvil Toluca en tus manos para en la realización de trámites y servicios, así como la plataforma para la fiscalización de baches, en materia de obra pública.



Por su parte, el secretario técnico del SAEMM destacó el éxito del modelo anticorrupción estatal el cual ya se implementa en 120 de los 125 municipios del Estado de México, el cual se enfoca en la prevención, estrategia que ayuda a contener y evitar que se materialicen actos de corrupción en el ejercicio del servicio público.



El modelo contempla cuatro unidades clave, como son Procesos, Conductas, Partes Interesadas y Normatividad, con las que se busca analizar patrones, reforzar la transparencia y mejorar los trámites, servicios y procedimientos más vulnerables a actos de corrupción.