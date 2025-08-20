Encabezó Rojo de la Vega retiro de vehículos “chatarra” en Santa María la Ribera

-Continúan operativos para el retiro de estas unidades, que representan un riesgo para vecinas y vecinos; van más de mil 400 en la actual administración.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el retiro de automóviles en estado de abandono en calles de la colonia Santa María la Ribera como parte del dispositivo permanente que impulsa su Gobierno para liberar vialidades y ordenar el espacio público.



Durante el operativo, personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Cuauhtémoc enganchó cuatro vehículos que presentaban visibles signos de deterioro y fueron trasladados al depósito vehicular. Vecinos de la zona señalaron que dichos automotores permanecían estacionados por meses, obstaculizando el paso y representando un riesgo para la seguridad.



Las acciones forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la cual se han retirado de la vía pública más de mil 400 unidades desde el inicio de la actual administración, ya sea a través de operativos con grúa o de forma voluntaria por sus propietarios tras la colocación de fajillas de advertencia.



La mandataria recordó que la recuperación del espacio público es una tarea constante en las 33 colonias de la demarcación y subrayó que los operativos continuarán de manera regular. “No vamos a permitir que los autos chatarra se conviertan en focos de inseguridad o insalubridad para los vecinos”, sostuvo.



En la última semana, la Alcaldía Cuauhtémoc logró quitar 55 vehículos de las calles de la demarcación, de los cuales 39 fueron retirados voluntariamente por sus propietarios y 8 fueron trasladados al depósito vehicular con el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, acciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.



Con estas acciones, el Gobierno de Cuauhtémoc avanza en su compromiso de devolver las calles a la ciudadanía y garantizar condiciones de movilidad y seguridad para todas y todos.