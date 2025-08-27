Refuerza Metepec seguridad con instalación de nuevas cámaras de videovigilancia

El alcalde Fernando Flores mencionó que las cámaras instaladas se suman a las 700 ya existentes .

El presidente municipal visitó los fraccionamientos Las Marinas e Izcalli Cuauhtémoc V, donde otorgó nuevos equipos tecnológicos que forman parte de un total de 700 dispositivos en proceso de instalación en zonas estratégicas y en los límites de la demarcación.



Como parte de la estrategia integral de seguridad, el alcalde Fernando Flores Fernández continúa recorriendo comunidades para entregar cámaras de videovigilancia, con el objetivo de blindar al municipio y fortalecer la prevención del delito.



Las cámaras, que se suman a otras 700 ya en funcionamiento, estarán conectadas al Centro de Mando y al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, desde donde serán monitoreadas de manera permanente para garantizar una rápida respuesta en caso de emergencias o incidentes delictivos.



Flores Fernández subrayó que la puesta en marcha de esta infraestructura responde a una demanda ciudadana y a la necesidad de mantener a Metepec como un municipio seguro. Aunque las cifras delictivas actuales no son consideradas alarmantes, sostuvo que la política de prevención no puede postergarse.



El edil destacó además que su gobierno prioriza la participación ciudadana en la toma de decisiones, con la intención de impulsar el desarrollo armónico y el progreso de la población.



Los nuevos dispositivos cuentan con tecnología capaz de identificar rostros y vehículos, generan alertas en tiempo real y operan las 24 horas del día. En los próximos días, el alcalde continuará con la entrega de más equipos inteligentes en distintas comunidades de Metepec.