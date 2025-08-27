Presenta IEEM el Ciudadanómetro

La herramienta se encuentra disponible en: https://registro.ieem.org.mx:8443/ciudadanometro.

¿Te has preguntado qué tan comprometida o comprometido estás con tu comunidad? El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) te invita a descubrirlo a través del “Ciudadanómetro”, una herramienta digital, interactiva y gratuita que permite reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas.



Con un formato ágil, el “Ciudadanómetro” plantea una serie de preguntas que ayudan a identificar el nivel de participación cívica de cada persona, abordando temas como: el conocimiento de leyes; los derechos y obligaciones; la participación en elecciones y la corresponsabilidad en la vida pública.



Al concluir el cuestionario, la herramienta genera un análisis personalizado de las respuestas y propone acciones que las y los usuarios pueden incorporar en su día a día para fortalecer el ejercicio ciudadano y contribuir al bienestar colectivo.



Esta actividad forma parte de la estrategia del IEEM para fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa. Además, la Dirección de Participación Ciudadana (DPC) promueve actividades como conferencias; capacitaciones; jornadas escolares; charlas sobre civismo digital; visitas guiadas y stands informativos en escuelas y espacios públicos.



El Ciudadanómetro lo encuentras en el minisitio de la DPC del IEEM: https://registro.ieem.org.mx:8443/ciudadanometro.



Para mayor información puedes consultar las cuentas de las redes institucionales del IEEM en YouTube y Facebook (IEEM Oficial); en Twitter e Instagram identificadas como @IEEM_MX, o contactar al Centro de Orientación Electoral (COE) vía telefónica al 800 712 4336 o a través del correo electrónico: dpc@ieem.org.mx.