Más de 45 mil docentes del Edoméx participan en Congreso Internacional

Se desarrolló durante cinco días en Toluca, Texcoco y Tejupilco.

Con gran éxito se realizó el Primer Congreso Internacional de Educación: “Tendencias para la Excelencia Educativa”, un espacio que durante cinco días reunió de manera presencial a más de 45 mil maestras, maestros, especialistas, estudiantes y autoridades del sector para actualizar métodos pedagógicos y herramientas digitales, previo al ciclo escolar 2025-2026.



Se registraron 24 mil 614 asistentes en Toluca, 13 mil 010 en Texcoco y 7 mil 376 en Tejupilco; además de la comunidad digital que se sumó a las transmisiones en vivo de las cuentas oficiales de la SECTI, con más de 572 mil visualizaciones.



El congreso se articuló en siete ejes temáticos que impulsaron una visión integral de la educación: el pensamiento crítico y las metodologías activas como base para el aprendizaje significativo; el papel de las tecnologías en un marco de interculturalidad y educación inclusiva; la innovación orientada hacia una vida saludable y el bienestar integral; la gestión enfocada en fortalecer el vínculo entre la escuela y el sector productivo; y el aprendizaje entendido desde diversas dimensiones, como el poder transformador del arte y la cultura como herramientas pedagógicas, la evaluación formativa para alcanzar la excelencia educativa y el fomento a la ciencia y la tecnología en la educación.



“Con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, este congreso reafirma que hacer comunidad es esencial para el aprendizaje. Fortalecer nuestras comunidades escolares con valores humanistas y de justicia social, así como redignificar la labor docente, es la base para consolidar una figura magisterial sólida y un proceso educativo con cimientos firmes”, manifestó Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).



Señaló que este encuentro, prioritario para la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, se consolidó como un foro plural para la formación, intercambio de experiencias y capacitación constante para maestras y maestros.



“Reafirmamos que la innovación debe estar al servicio del aprendizaje humano; que la inclusión y la equidad, no son opcionales, sino condiciones indispensables para la excelencia; y que el bienestar socioemocional, así como la diversidad cultural, son fortalezas que debemos abrazar en nuestras aulas”, aseguró el titular de la SECTI.



Por su parte, dirigentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), así como representantes de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentes en la clausura, reconocieron la importancia de este Congreso y agradecieron al Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez por su realización.



Destacaron que estos encuentros dotan al magisterio mexiquense de más herramientas para seguir construyendo un futuro con mayor bienestar y con un desarrollo integral para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México.



Finalmente, el titular de la SECTI agradeció a las y los maestros participantes por ceder su tiempo del receso escolar para participar en esta convocatoria previa al inicio del ciclo 2025-2026, e invitó a las figuras educativas a seguir participando en el Congreso Internacional que se realizará cada año.