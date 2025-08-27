Fernández Noroña justifica su casa de 12 mdp: “La compré a crédito”

Respondió también a acusaciones de estar ligado con el narco que formuló una comentarista radial.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió que su patrimonio es legítimo, en especial la casa en Tepoztlán, Morelos, la que, de acuerdo con reciente publicación periodística, tiene un valor de 12 millones de pesos.



Entrevistado en la vieja sede de Xicoténcatl expuso que es una vivienda que rentó durante cuatro años y a partir del 2024 adquirió con un crédito inmobiliario que paga con sus ingresos como senador y los recursos que obtiene de su canal de Youtube.



En la publicación se destaca que es una casa de mil 200 metros cuadrados con un gran jardín en ese municipio morelense, pero Fernández Noroña sostuvo que no es ostentosa, sino más bien podría ser de clase media.



“Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito”. Agregó que él mismo la ha dado a conocer. “He publicado, he hecho videos de la casa, la he mostrado, cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión, puedo pagarla, la estoy pagando”.



Insistió: “Mucho hemos trabajado para tener lo que tenemos política y personalmente, como para que quieran plantear que somos iguales a ellos, que tienen a García Luna preso en la cárcel por tener vínculos con ‘El Chapo’ Guzmán. El patrimonio que yo tengo, lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada”, afirmó.



Durante esa entrevista, realizada después de participar en la reunión plenaria del PVEM, Fernández Noroña respondió también a acusaciones de estar ligado con el narco que formuló una comentarista radial.



“La reto a que pruebe sus irresponsables declaraciones. Que se metan en mis cuentas, que revisen lo que quieran. Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”, subrayó.



Por otra parte, expuso que no tiene duda que el próximo primero de e septiembre en que deberán rendir protesta los 881 jueces, magistrados y ministros, la oposición hará todo por descarrilar la sesión solemne en que se llevará a cabo esa ceremonia:



“Será la primera prueba de fuego para la nueva mesa directiva del Senado, porque no todo será miel sobre hojuelas”, comentó el presidente de esa cámara aún en funciones, Gerardo Fernández Noroña.



Entrevistado en el marco de la Reunión plenaria del PVEM, expuso que la oposición “ha desdorado” todo tipo de sesiones solemnes, entre ellas la protesta de personal diplomático. Del temple, capacidad y el talento de la nueva mesa directiva dependerá “ para sacar esa sesión adelante”.



Expuso que el coordinador de Morena Adán Augusto López Hernández mantiene conversaciones con los partidos políticos para que la sesión se lleve a cabo con la solemnidad que amerita, pero el el problema es que PAN y PRI no tienen palabra.



“El PRI y el PAN exigen la intervención militar de Estados Unidos. Mantienen una actitud irresponsable, provocadora. Su única civilidad es la de la traición”, advirtió.