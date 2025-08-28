Buscará México disputar con Estados Unidos los recursos de “El Mayo” Zambada

La presidenta Sheinbaum instó y retó a “El Mayo” para que revele los nombres de los políticos y funcionarios que estaban coludidos con el Cártel de Sinaloa.

Ha informado el Gobierno de México que solicitará los cuantiosos recursos que las autoridades de Estados Unidos decidan decomisar al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, esto después de que admitiera su culpabilidad en delitos de narcotráfico, indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Durante la conferencia señaló que de haber alguna incautación de recursos, el gobierno de México estaría pidiendo por los daños causados a la población en México; lo recuperado sería repartido entre la gente más humilde.



“Por eso hay un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado [conocido como Indep]; si hubiera una recuperación de recursos por parte del Gobierno de Estados Unidos pues sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde”, comentó



Fue el lunes pasado cuando “El Mayo” Zambada se declaró culpable de participar en una empresa criminal continua y crimen organizado, al tiempo que aceptó pagar una indemnización de 15.000 millones de dólares.



Un día después la presidenta Sheinbaum instó y retó a “El Mayo” para que revele los nombres de los políticos y funcionarios que estaban coludidos con el Cártel de Sinaloa.



Y señaló que si se encuentran pruebas a partir de la investigación permanente que se da en México, presentarán una denuncia al Ministerio Público. “Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie”, dijo.