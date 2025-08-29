Entrega Clara Brugada apoyos del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación

-Este programa es un instrumento para la transformación de las realidades de esta ciudad, afirmó la Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó el primer apoyo del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación, el cual tiene como objetivo brindar una ayuda económica para financiar proyectos propuestos por organizaciones y/o colectivos conformados por jóvenes capitalinos.

La mandataria capitalina detalló que se cuenta con la integración de 250 proyectos propuestos por colectivos, de los cuales 39 corresponden a temas de ciencia y educación, 30 a salud y deporte, 99 a temas culturales, 22 a derechos humanos, 43 están relacionados con el medio ambiente y 17 son proyectos de género y feminismo.

Brugada Molina comentó que durante la primera convocatoria se registraron 500 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 250; sin embargo, adelantó que para el próximo año la meta es ejecutar un total de mil proyectos juveniles.

La directora general del Instituto de las Juventudes (Injuve), Marcela Fuente Castillo, mencionó que las colectividades seleccionadas recibirán un apoyo económico que va de 5 mil a 25 mil pesos para financiar y ejecutar los proyectos durante cinco meses, de agosto a diciembre.

Las colectivas juveniles están conformadas por integrantes que van de los 15 a los 29 años de edad, habitantes de las 16 alcaldías de la ciudad, quienes conforman agrupaciones que impulsan proyectos como cine debate, ecoturismo y protección al medio ambiente, derechos humanos y de atención a comunidades migrantes y rurales, divulgación filosófica, promoción del deporte y las artes, prevención de la violencia contra la mujer, así como sobre defensa de tradiciones y raíces indígenas.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

SALE NOROÑA Y ENTRA CASTILLO

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la nueva presidenta del Senado, prometiendo una presidencia con compromiso e institucionalidad. De manera unánime, …

En México tasa de desempleo en julio llegó a 2.8%

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El desempleo fue menor al índice del 2.9 % del mismo mes de 2024. La tasa de desempleo en México llegó en …

México suspenderá importación temporal de calzado: Ebrard

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Se busca disminuir el contrabando y mejorar la competitividad de la industria en el país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció …

Evelyn Salgado se compromete a impulsar en Guerrero la cultura, arte y tradición

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-La mandataria estatal destacó la realización de festivales, talleres, conciertos y actividades comunitarias para fortalecer la identidad y el talento artístico del …

En CDMX se protegerán 15 hectáreas del Bosque de Agua en Santa Rosa Xochiac, Cuajimalpa

29 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Autoridades capitalinas intervinieron para proteger un polígono de 15 hectáreas en el paraje Cruz de Magueyitos, donde cinco hectáreas estaban invadidas con …

Celebra Ana Muñiz suspensión temporal de la importación de calzado en México

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Más de mil 300 familias productoras de San Mateo Atenco serán beneficiadas con la medida que prohíbe la importación de calzado terminado. …

Inaugura Delfina Gómez Olimpiadas de Oro de Personas Mayores

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Durante este evento participarán alrededor de 1600 adultos mayores. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de …

GEM acerca programa Mujeres con Bienestar al sur del Edoméx

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Beneficia a habitantes de Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco …

Reporta UAEMéx balance financiero positivo a pesar de crisis institucional

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Autoridades afirman que el patrimonio neto de la UAEMéx equivale a 8816 mdp, con activos suficientes para cubrir sus obligaciones. Presentó la …

Toluca celebra a las y los adultos mayores en su día

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Son las personas adultas mayores la raíz que da identidad y fortalece a Toluca, señala Rocío Pegueros, presidenta del DIF Toluca. La …

Firma Ramírez Ponce convenio de colaboración con Nissin Foods México

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que este acuerdo abre la puerta a más oportunidades de trabajo digno. En el municipio de Lerma, el presidente municipal Miguel …

Entrega Saray Benítez útiles escolares a menores en Mexicaltzingo

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Reafirmó que su gobierno seguirá sumando esfuerzos con aliados comprometidos con la niñez mexicaltzinguense. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, …

Listos los convocados de la Selección Mexicana para encarar a Corea y Japón

29 agosto, 2025
Deportes, Destacado

Encabeza la lista el regreso del “Chucky” luego de una ausencia de más de un año sin vestir el jersey tricolor. Tras …

Bruce Willis se muda; ahora vive solo, reveló su esposa Emma Heming

29 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

El nuevo domicilio solo tiene un piso, para facilitar el movimiento del actor en la propiedad. El actor Bruce Willis fue diagnosticado …

¡SE DAN CON TODO! JALONEOS, GOLPES, ZAPES Y DENUNCIAS EN EL SENADO

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Con acusaciones por traición a la patria, señalamientos como narcos y una serie de golpes entre senadores es como esta sesión terminó …

Buscará México disputar con Estados Unidos los recursos de “El Mayo” Zambada

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La presidenta Sheinbaum instó y retó a “El Mayo” para que revele los nombres de los políticos y funcionarios que estaban coludidos …

Brindan estrategias de seguridad buenos resultados en el país: García Harfuch

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Se han detenido a más de 30 mil 700 personas por delitos de alto impacto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, …

Mara Lezama destaca potencial económico y oportunidades de inversión en Quintana Roo

28 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Quintana Roo es un territorio probado, rentable y con visión estratégica, afirmó en la exposición “Invierte en Quintana Roo”, en el marco …

Brugada presenta estrategia “Ciudad Circular, Basura Cero para transformar la Capital”

28 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Plantea construir nueva infraestructura para tratamiento de residuos, una gran campaña de separación de residuos en colaboración de los distintos sectores de …

Anuncian jornada de esterilización gratuita en la alcaldía Tlalpan

28 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-La jornada de esterilización gratuita llega para cuidar la salud de tu mascota. Los animales de compañía son considerados seres sintientes que …

Recibe Isaac Montoya reconocimiento de la revista Alcaldes por su labor en Naucalpan

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Expresó su agradecimiento a la revista Alcaldes de México y reconoció su labor por visibilizar el trabajo de los gobiernos locales en …

Delfina Gómez y Marcelo Ebrard buscan atraer más inversiones al Edoméx

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Ambas autoridades destacaron la importancia de sumar esfuerzos para atraer proyectos productivos que fortalezcan el desarrollo regional. La Gobernadora Delfina Gómez sostuvo …

Entrega Delfina Gómez tarjetas “UNIDAS Contigo”, reafirmando su respaldo a las mujeres

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-En la entidad operan 93 UNIDAS y 37 Centros LIBRE que brindan atención integral a las mexiquenses. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

Colaboran la UAEMéx y Atizapán por el Bienestar Estudiantil

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Zarza Delgado subrayó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones educativas y autoridades municipales. La Universidad Autónoma del Estado de …

Recibe Toluca el Premio Alcaldes de México 2025 por su modelo de Ciudad Inteligente

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Con esta distinción otorgada, Toluca se convierte en un referente de innovación gubernamental. El municipio de Toluca fue reconocido con el Premio …

Coordinación con las comunidades, genera buenos resultados: Ramírez Ponce

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Durante su gira de trabajo por diferentes puntos de Lerma, realizó la apertura de lecherías y entrega de un parque. En el …

Entregan reconocimiento a San Mateo Atenco por modelo AHORA

28 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El Modelo AHORA, creado en San Mateo Atenco, se consolida como un referente nacional en la lucha contra la violencia de género. …

Messi lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

28 agosto, 2025
Deportes, Destacado

-Con un doblete ante Orlando City, aprovechó la desventaja numérica del rival. El Inter Miami logró aprovechar la ventaja numérica, remontando y …

Kpop Demon Hunters: película no apreciada por Sony y que Netflix volvió un éxito

28 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Se especula que esta película podría estar dentro de las nominaciones al Oscar. La película Kpop Demon Hunters se ha convertido en …

A LA CDMX NO LA GOBIERNA EL CRIMEN ORGANIZADO: SHEINBAUM

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señaló que de 2018 a la fecha, la reducción de homicidios en la Ciudad de México es casi de 60 por ciento …

Fernández Noroña justifica su casa de 12 mdp: “La compré a crédito”

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Respondió también a acusaciones de estar ligado con el narco que formuló una comentarista radial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, …

Reciben 16 empresas tequileras certificación “Hecho en México” de la Secretaría de Economía

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Hecho en México es una certificación que emite la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Un total de 16 …

Quintana Roo es el estado con el mayor porcentaje de participación económica del país: INEGI

27 agosto, 2025
Destacado, Nacional

De acuerdo con el INEGI, en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 67% en población económicamente activa. Quintana Roo es la …

Arrancan Clara Brugada y Claudia Sheinbaum el Primer Ciclo Escolar del Bachillerato Nacional

27 agosto, 2025
CDMX, Destacado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el Bachillerato Nacional surgió con el objetivo de que ningún joven se quede …

Reconoce Alessandra Rojo el trabajo de mujeres cuidadoras con la segunda entrega de la Tarjeta Violeta

27 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Anunció que solicitará ante el Congreso de la Ciudad de México más recursos para las cuidadoras. La Alcaldía Cuauhtémoc realizó la segunda …

Rinde Fernando Díaz Juárez Informe de Resultados de su gestión

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

El titular del PJEdoméx destacó que los resultados reflejan la entrega de 6 mil 345 personas servidoras judiciales que día a día …

Edoméx con respaldo político absoluto a la presidenta Sheinbaum: Horacio Duarte

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Aseguró que sin recato se apoyará y empujará la agenda legislativa de la presidenta de México. El Estado de México, liderado por …

Más de 45 mil docentes del Edoméx participan en Congreso Internacional

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se desarrolló durante cinco días en Toluca, Texcoco y Tejupilco. Con gran éxito se realizó el Primer Congreso Internacional de Educación: “Tendencias …

Comienza a reabrir accesos Ciudad Universitaria de la UAEMéx, tras casi 4 meses de paro

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Personal universitario y parte de la comunidad estudiantil retiraron escombros, podaron áreas verdes y habilitaron los accesos. La Facultad de Ciencias Políticas …

Anuncia Isaac Montoya operativos contra “chelerías” y más inversión para obra pública y agua

27 agosto, 2025
Destacado, Edomex

También se modificará la inversión del Plan Hídrico de 103 a 113 millones de pesos, en pro de la reingeniería y el …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.