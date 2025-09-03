Presenta Delfina Gómez protocolo “Mochila de Paz”, además hizo entrega de útiles escolares

-Señaló que este ciclo escolar arrancó con 2.8 millones de estudiantes mexiquenses.

La Gobernadora Delfina Gómez inició la entrega de útiles escolares y libros de texto a 2.8 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria que estudian en 19 mil planteles de los 125 municipios de la entidad y son atendidos por 143 mil maestros. Desde la Escuela Primaria “Paulino Martínez”, señaló que la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026 incluye entrega de mobiliario, infraestructura y la presentación del Protocolo Mochila de Paz y Prevención, para garantizar la seguridad de los estudiantes.



“Lo que tiene como objetivo nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es precisamente invertir en la educación. Estamos convencidos de que una de las prioridades es la educación, porque eso va a permitir que tengamos hombres y mujeres más libres y comprometidos con nuestro querido México”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



La Gobernadora explicó que el Protocolo Mochila de Paz y Prevención para garantizar entornos seguros y libres de violencia, diseñado con un enfoque de derechos humanos, se aplicará de manera consensuada para salvaguardar la integridad física y emocional del alumnado y garantizar entornos libres de violencia.



Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que la estrategia incluye la activación del seguro escolar desde el sábado pasado para atender cualquier eventualidad en los planteles públicos; así como el calendario de refrigerios saludables “Nutri Ideas”, que se alinea con la Estrategia Nacional “Vida Saludable”, con más de 200 propuestas de colaciones nutritivas para niñas y niños de preescolar y primaria.