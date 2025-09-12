Defender a las mujeres en México es un trabajo de 24/7: Citlalli Hernández

Informó que de las 600 “Asambleas de Mujeres: Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, se lleva un avance del 50% de la meta comprometida.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que el trabajo para erradicar la violencia en México se realiza los 365 días del año, las 24 horas del día, esto al reportar sobre las actividades que ha llevado esta dependencia desde su creación, las cuales son bien recibidas por la población objetivo.



Informó que de las 600 “Asambleas de Mujeres: Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, hasta el momento se lleva un avance del 50% de la meta comprometida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde Hernández Mora, aborda temas sensibles a fin de que las víctimas de agresiones puedan romper con este círculo, al mostrarles que no es normal encontrarse en entornos nada favorables.



Hernández Mora ha hecho recorridos en diversos Centros LIBRE dedicados a mujeres para verificar su funcionamiento, la atención que reciben las usuarias. Son 678 Centros que se encuentran distribuidos en todo el país y en particular en los lugares donde se registra el mayor número de agresiones a la población femenina.



Estas giras de trabajo tienen como propósito escuchar de primera mano las propuestas que las mujeres tienen para combatir las violencias, las cuales, llegarán a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora resaltó que la Cartilla de Derechos de las Mujeres es un instrumento valioso con el que cuenta cada mujer para conocer sus garantías.