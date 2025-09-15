-Todo listo para el primer grito de independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum

Será la primera mujer en entonar tres veces el enérgico ‘¡Viva México!’, después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella.

Hoy lunes, los 46,800 metros cuadrados de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México acogerán durante la noche el primer grito de independencia de una presidenta en la historia de México, después de 215 años del inicio de la lucha por la emancipación del imperio español en 1810.



Será la presidenta Claudia Sheinbaum la primera mujer en entonar tres veces el enérgico ‘¡Viva México!’, después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella frente a los centenares de miles de personas que se reúnen la noche del 15 de septiembre en una de las mayores plazas del mundo, el Zócalo.



Será a las 23:00 hora local, tras los conciertos de Alejandra Ávalos, el grupo Legado de Grandeza y La Arrolladora Banda El Limón, cuando Sheinbaum evocará el llamado a la independencia de 1810, con el tocar de las campanas de Palacio Nacional, el ondeo de la Bandera de la República y brindando honores a los héroes patrios de la nación que lucharon durante los 11 años de guerra por la independencia.



El hecho de que una mujer encabece la ceremonia es motivo de especial orgullo para muchas mexicanas han señalado muchas mujeres en todo el país.



A pesar de las luces, las banderas, la pirotecnia y el decorado que acompañará a Sheinbaum en su salida al balcón de Palacio Nacional, muchas personas explican que antes era mucho más bonito que ahora, porque ya se ha diluido y mucha gente ya casi no lo celebra.



Sin embargo, para muchos, la esencia de la celebración se mantiene intacta en la intimidad del hogar, donde la familia se reúne alrededor de una cena tradicional con platillos.