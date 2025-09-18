Obras de repavimentación se reforzarán en Toluca en octubre: Ricardo Moreno

320 millones de pesos se destinarán a pavimentación.

Informó el ayuntamiento de Toluca que en octubre dará inicio una nueva fase del programa de reparación de vialidades, con la expectativa de que comience a bajar la frecuencia de lluvias en el municipio.



Así lo dio a conocer el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, quién explicó que los trabajos estaban programados desde meses anteriores, pero las lluvias han impedido que se apliquen los materiales de manera adecuada.



Y es que de acuerdo a Moreno Bastida, colocar asfalto en temporada de lluvias puede generar pérdidas de material y afectar la calidad de las obras, lo que obligó a posponer los proyectos hasta que mejoren las condiciones climáticas.



Señaló: “El plan está listo y los recursos están disponibles, pero no hemos licitado porque si el asfalto se moja durante el traslado se pierde, y eso sería un gasto inútil. No podemos comprometer ni la calidad de las vialidades ni el dinero público”.



Informó que su administración contempla un presupuesto de 580 millones de pesos para obra pública e infraestructura hídrica, de los cuales 320 millones se destinarán a pavimentación.



Precisó que la intención no es solo cubrir baches, sino realizar repavimentaciones completas en diversas calles y avenidas, además de que también analiza hacer ajustes presupuestales para ampliar el programa y busca gestionar recursos adicionales con los gobiernos estatal y federal.



De acuerdo a lo reportado por el Ayuntamiento de Toluca, entre enero y septiembre se han atendido más de 24 mil baches; sin embargo, reconoció que las lluvias recurrentes de esta temporada han limitado los resultados, por lo que el inicio de las repavimentaciones será clave para mejorar las condiciones de movilidad en la capital mexiquense.