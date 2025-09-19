Clara Brugada encabezó clase masiva de primeros auxilios y RCP en CDMX

-Esta capacitación se realiza como parte de las actividades del 40 Aniversario del sismo de 1985 y ocho años del ocurrido en 2017, con el objetivo de convertir a la ciudadanía en agentes activos de intervención comunitaria

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la Clase Masiva de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el Monumento a la Revolución, una acción que, señaló, es fundamental para la prevención de riesgos en la Ciudad de México, además de enmarcarse en las conmemoraciones por los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y ocho del de 2017.



Brugada Molina destacó que la participación ciudadana ante situaciones de emergencia es una condición que caracteriza a la Ciudad de México, la cual se puede recordar en los terremotos de 1985 y 2017, así como en cualquier otro momento que ha atravesado la capital del país.



La mandataria capitalina subrayó, al recordar eventos de emergencia, que las acciones no se pueden quedar sólo en la conmemoración, sino que debe existir el reforzamiento de la preparación ciudadana ante los riesgos, por lo que destacó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en 2025 ha capacitado a 175 mil personas.



Aprovechó para llamar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a incorporar la gestión integral de riesgos en la currícula de formación básica, a fin de que los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria sean ciudadanos y ciudadanas preparados ante cualquier emergencia o evento extremo.



Aseveró que la formación no sólo debe concentrarse en la niñez y la juventud, por lo que llamó a la dependencia de Protección Civil local y a todas las asociaciones civiles afines a desatar un proceso de capacitación en comunidad para construir la figura del “socorrista comunitario”, en la que un hombre o mujer se convierta en un agente preventivo que esté en un edificio, calle y dentro de la familia.



La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, destacó que las tragedias de 1985 y 2017 dejaron una lección imborrable para la Ciudad de México y para el país: la solidaridad ciudadana y la necesidad de estar preparados ante cualquier emergencia.



Urzúa Venegas subrayó que la clase masiva de primeros auxilios no sólo representa una actividad de aprendizaje, sino también un acto de prevención, responsabilidad y compromiso con la vida.



La funcionaria reconoció y agradeció el trabajo conjunto de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, las unidades de protección civil de las alcaldías, organismos públicos, privados y brigadistas, así como sociedad civil y grupos voluntarios, cuya entrega y experiencia fortalecen la resiliencia comunitaria.



Finalmente, Urzúa Venegas invitó a la ciudadanía a convertirse en agentes de cambio y promotores de la resiliencia comunitaria, convencidos de que la mejor forma de honrar a las víctimas de los sismos es con acciones concretas de prevención, la formación de brigadas y capacitación constante.



Invitaron a todos los asistentes a replicar los conocimientos adquiridos con sus familias y compañeros de trabajo, de esta capacitación en primeros auxilios y RCP, con el fin de prevenir riesgos y reducir los índices de mortalidad a consecuencia de paros cardiacos.