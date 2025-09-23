UAEMéx recuerda en su aniversario luctuoso a Adolfo López Mateos

Ante integrantes del Gabinete Universitario recordaron el legado de quien fuera presidente de México de 1958 a 1964.

En el Plantel Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizaron la ceremonia solemne conmemorativa al 61 aniversario luctuoso del mexiquense Adolfo López Mateos.



Ante integrantes del Gabinete Universitario en el patio central del espacio universitario, recordaron el legado de quien fuera presidente de México de 1958 a 1964 y uno de los mexiquenses más destacados del siglo XX, originario de Atizapán de Zaragoza.



Evangelina Sales Sánchez, la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, y el director del plantel, Arturo Mejía Zamora, se realizaron honores a la bandera y montó guardia de honor en el busto erigido en memoria del originario de Atizapán de Zaragoza, como parte del reconocimiento a su legado político, educativo y cultural.



Durante el evento se recordó la vida de Adolfo López Mateos, quién fue estudiante, bibliotecario, profesor de literatura e historia y director del Instituto Científico y Literario, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México.



Tal fue el papel de López Mateos que, el 5 de noviembre de 1964, más de 50 mil personas se reunieron para presenciar la inauguración de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), por lo que fue el impulsor de uno de los espacios más representativos para la Máxima Casa de Estudios de la entidad.