Mantiene el IEEM certificación internacional ISO 9001:2015 sobre fiscalización

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) renovó la certificación internacional ISO9001:2015, sobre el servicio de fiscalización a organizaciones ciudadanas y organizaciones observadoras electorales, así como en la liquidación de asociaciones civiles vinculadas a candidaturas independientes y partidos políticos locales (PPL) en el Estado de México, otorgada por la empresa certificadora American Trust Register (ATR).



La Dirección de Partidos Políticos (DPP), a través de su Unidad Técnica de Fiscalización(UTF), dio continuidad a la certificación como resultado de una auditoría de mantenimiento anual en la que no se detectaron hallazgos ni observaciones. Desde 2011, el IEEM mantiene este estándar, consolidando su experiencia y compromiso con la calidad y la transparencia de sus procesos.



La fiscalización local abarca la revisión del origen y aplicación de recursos de organizaciones ciudadanas durante su constitución como partidos políticos locales y en procedimientos de liquidación; la supervisión de organizaciones observadoras en elecciones locales; y la liquidación de asociaciones civiles vinculadas a candidaturas independientes, asegurando control y transparencia en cada etapa electoral.



El sistema de gestión de calidad busca maximizar la eficiencia y eficacia en dictámenes y resoluciones; garantizar la entrega oportuna de información; optimizar procesos para reducir incidentes, y fortalecer las competencias del personal mediante capacitación continua, asegurando un servicio público de alto valor.



Anualmente, ATR evalúa el sistema, su capacidad de mejora continua y cumplimiento normativo, verificando que los procesos certificados sean constantemente monitoreados, reafirmando así la excelencia y el compromiso institucional del IEEM para garantizar relecciones íntegras y fortalecer la vida democrática en el Estado de México.