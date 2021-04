Morena pierde 6 candidatos para diputados

Por no cumplir con el perfil o diversos requerimientos, el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló a Morena la candidatura de seis de sus aspirantes a una diputación federal, mientras que otros cuatro están pendientes.

Entre los registros cancelados está Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, así como su suplente Pablo Nava, quienes estaban inscritos en la segunda circunscripción, en la posición cuatro, es decir, prácticamente tenían garantizada una diputación plurinominal.

El argumento de la autoridad electoral es que ninguno de los dos cumplía con el requisito de ascendencia indígena, incluso, afirma que los documentos presentados podrían ser falsos.

Tampoco aprobaron a Esther Araceli Gómez Ramírez, secretaria de Diversidad Sexual, quien como parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena había conseguido entrar en la posición 10 de la cuarta circunscripción. Su suplente, Marina Romero, tampoco fue avalada.

Morena las acreditó como parte de la comunidad indígena-afromexicana, pero los documentos que presentan tampoco acreditan esa descendencia.

En la cuarta circunscripción no entregaron el registro a la suplente de la posición cuatro, Bárbara Delgado, también por cuota indígena.

Aquí se afirma que el delegado del área correspondiente reconoce la firma, pero no el contenido del documento.

En la lista está Francisco Torres, suplente del distrito 3 de Chiapas; Francisco Durán, suplente de la tercera circunscripción; Julissa Amaya Aguilar, propietaria en la posición sexta de la cuarta circunscripción, y su suplente Gloria Fondón.

Junto con ello, bajaron a 19 independientes, siete del Estado de México y 12 de Morelos, quienes aspiraban a diputaciones locales o Alcaldías, por no entregar sus informes de gastos de precampaña.