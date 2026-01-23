CRIS de San Mateo Atenco invita a disfrutar de los servicios de salud

-Se recomienda programar una cita previa para asegurar la disponibilidad de los servicios.

El Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) del DIF de San Mateo Atenco invita a la población a disfrutar de los servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos que están dentro de su programa de salud para la mujer.



Como parte del programa gratuito “Check Up Rosa”, el CRIS se ofrece orientación sobre métodos anticonceptivos adecuados, además de realizar examen de Papanicolaou y exploración mamaria para la detección temprana del cáncer.



Se recomienda programar una cita previa para asegurar la disponibilidad de los servicios.



Las oficinas del DIF de San Mateo Atenco se encuentran ubicadas en Mariano Matamoros 310, Barrio de la Concepción, 52105 San Mateo Atenco, Méx. Con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.



También recordaron que, en caso de requerir servicios de salud adicionales o en caso de necesitar una clínica alternativa, se encuentran las siguientes clínicas:



CEAPS San Mateo Atenco: Ubicado en 16 de Septiembre 310, Barrio San Miguel, este es un centro de salud que también ofrece servicios de salud sexual y reproductiva.



IMSS Family Medicine Unit 248: Esta clínica del IMSS proporciona servicios de medicina familiar en Libertad Manzana 033, Guadalupe, y puedes agendar citas por línea para mayor rapidez.



Reina Madre Metepec: Una clínica privada especializada en ginecología y pediatría que ofrece consultas ginecológicas y opciones de planificación familiar con costos accesibles. Puedes contactarlas al +52 55 8526 6020.