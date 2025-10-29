Continúa Manuel Vilchis entregando canastas alimentarias en Zinacantepec

En estas entregas, Vilchis Viveros estuvo acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara.

En el municipio de Zinacantepec, con el propósito de fortalecer la alimentación y el bienestar de las familias zinacantepequenses, el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continúa con la distribución de paquetes alimentarios del programa “Nutriendo con Amor”.



Vilchis Viveros encabezó la reciente jornada de entrega las localidades de Santa María del Monte, Barrio del Cóporo, Barrio del Curtidor y el Barrio de México y San Bartolo el Viejo.



Durante los eventos, Vilchis Viveros recalcó que el programa Nutriendo con Amor es reflejo de la enorme vocación de su gobierno por cuidar, proteger y estar cerca de quienes más lo necesitan.



En estas entregas, Vilchis Viveros estuvo acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara, quien le acompañó en la entrega a vecinas y vecinos, señalando que con cada despensa alimentaria se entrega también esperanza, unidad y compromiso.



Afirmó que para todo el ayuntamiento de Zinacantepec se tiene el presente que estas canastas significan una ayuda real, además de un mensaje claro de que en Zinacantepec nadie se queda atrás.



“Cuando se trabaja con el corazón, los resultados se sienten en la mesa de nuestra gente”, afirmó Ríos Lara.



Al finalizar, Vilchis Viveros señaló que cada visita reafirma el enorme compromiso de construir un Zinacantepec más solidario, humano y con oportunidades para todos.



Y recalcó que este programa representa un esfuerzo conjunto para mejorar la alimentación de las familias zinacantepequenses, brindando apoyo a quienes más lo necesitan y fortaleciendo los lazos de solidaridad en cada comunidad.