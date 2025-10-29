UAEMéx impulsa ley universitaria centrada en los derechos humanos: Patricia Zarza

Los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria representan un ejercicio democrático, de diálogo abierto y pensamiento crítico.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) junto con la CODHEM, coincidieron en que la reforma a la Ley Universitaria debe orientarse por un enfoque humanista, basado en los principios de respeto, inclusión, igualdad sustantiva y libertad académica.



Así lo señalaron durante la conferencia “La reforma universitaria desde la perspectiva de los derechos humanos”, donde se destacó que la iniciativa no busca alterar la esencia de la UAEMéx, sino actualizar su marco jurídico para armonizarlo con los valores universales de los derechos humanos que la comunidad universitaria ya practica.



Recalcaron que los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria representan un ejercicio democrático, de diálogo abierto y pensamiento crítico, en el que se fortalecen la corresponsabilidad social y el compromiso ético de la institución.



Así lo informaron ante la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, alumnado, personal académico y administrativo, donde Delgado Pérez sostuvo que la nueva ley universitaria debe responder a los retos contemporáneos: la defensa de la igualdad sustantiva, la atención a la diversidad, la erradicación de la violencia, la sostenibilidad, la responsabilidad digital y la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.



La rectora de la UAEMéx resaltó la participación activa de la comunidad en los foros regionales realizados para integrar el diagnóstico participativo de la reforma, ejercicio que calificó como histórico por su transparencia, inclusión y legalidad. Informó que el estudiantado presentó el 75% de las propuestas, seguido del personal administrativo con 14% y del académico con 11%.



Zarza Delgado explicó que los temas más debatidos fueron la docencia universitaria, los fines y atribuciones institucionales y la integración de la comunidad universitaria. Subrayó que este proceso fortalecerá un modelo académico más incluyente, democrático y cercano a la sociedad.



Esta reforma debe estructurarse en cinco ejes fundamentales: derechos y garantías universitarias; gobernanza y transparencia; inclusión y equidad; mecanismos de protección de derechos universitarios; y ética institucional con rendición de cuentas.



Finalmente, la consejera jurídica universitaria, Evangelina Sales Sánchez, afirmó que este ejercicio participativo consolida a la UAEMéx como una institución pionera en la construcción colectiva de su marco normativo, basado en la certeza jurídica, la democracia interna y el compromiso con su comunidad.