Debuta Selección Mexicana Varonil Sub-17 en Mundial Qatar 2025

Es fundamental para la Selección Mexicana comenzar con el pie derecho en la competencia.

La Selección Mexicana Varonil Sub-17 tendrá sus primeros minutos de actividad en la Copa Mundial de la categoría, la cual se celebra este 2025 en Qatar y con interesantes figuras juveniles a seguir.



El tricolor busca emular lo hecho en los años 2005 y 2011, cuando alcanzaron la gloria. Ahora iniciarán la primera Fase de Grupos ante su rival la selección de Corea del Sur.



El tricolor forma parte del Grupo F de la Copa Mundial Sub-17, donde también se encuentran los equipos de Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur. Tras conseguir el campeonato en el Premundial de la Concacaf, México logró ubicarse entre las 48 selecciones que intentarán conquistar la Copa Mundial este 2025 en Qatar.



Será hoy 4 de noviembre cuando debute la Selección Sub-17 con un representativo grupo de talentosos jóvenes que buscarán regresar a la gloria al país, quien no ha logrado nombrarse como campeón de la categoría desde el año 2011, edición donde fuimos anfitriones.



México contará con los siguientes convocados para perseguir el campeonato mundial en Qatar:



Porteros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).



Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro (Pachuca), Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake) e Ian Olvera (Xolos).



Mediocampistas: Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados).



Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Rayados), Máximo Reyes (Santos Laguna) y Lucca Vuoso (Santos Laguna).



Es fundamental para la Selección Mexicana comenzar con el pie derecho en la competencia, recordando que pueden clasificar a la siguiente ronda solo si se ubican entre los primeros dos lugares de grupo o como uno de los ocho mejores terceros.



La Selección Mexicana Sub-17 deberá enfrentar su primera prueba del Mundial 2025 hoy 4 de noviembre en punto de las 07:00 horas (tiempo del centro de México).