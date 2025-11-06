Ricardo Moreno entrega Premio Municipal del Deporte 2025

-Reconoció el talento de los 12 galardonados, además de su trayectoria y espíritu deportivo, señalando que son ejemplo de inspiración y dedicación.

Como una distinción a sus aportaciones, al desarrollo, la cultura, periodismo e industria, el alcalde Ricardo Moreno entregó reconocimientos a ciudadanas y ciudadanos.



Además reconoció a mujeres y hombres con el Premio Municipal del Deporte 2025 por su labor dentro y fuera de estas actividades; en su mensaje, el Presidente Municipal destacó que Toluca es una comunidad viva y solidaria, que mira al futuro con esperanza, encontrando en la gente la fuerza para transformar su realidad, pues “estos reconocimientos son el testimonio de una ciudad que recupera su dignidad, su luz y bienestar a través del ejemplo de su gente”.



Durante la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, añadió que el municipio avanza hacia una etapa de transformación donde la cultura, la educación y el deporte son motores de desarrollo y justicia social.



En el transcurso de la sesión, Moreno Bastida otorgó reconocimientos por su destacada trayectoria y aportaciones a la población a Joaquín Alava Quintanilla, Jesús Henkel Libién, Carlos Alejandro Monroy Carrillo, Guillermo Ochoa García y Guillermo Jorge Ríos Abarca, mejor conocido como Memo Ríos, quienes con su talento y compromiso enaltecen el nombre de Toluca.



Asimismo, entregó el Premio Municipal del Deporte 2025 a Erick Trujillo Reyes, Diana Angélica Hernández Parra, Samuel Cleofas González, José Luis Villanueva Flores, Rafael Torres Aguilar y Adolfo Iván Lou Aboites, además de una mención especial a Ernesto Sánchez Echeverri, en representación de FORD Sánchez, por su impulso al deporte y la promoción de la actividad física.



En representación de los galardonados deportivos, Trujillo Reyes agradeció al Presidente Municipal por el apoyo brindado y por creer en el talento juvenil de Toluca, pues señaló que en cada competencia lleva en el alma al municipio y su gente.



Por su parte, Memo Ríos compartió su emoción por recibir un reconocimiento de su tierra natal y recordó con humor y afecto su infancia en Los Portales y calles toluqueñas, mientras que el periodista Guillermo Ochoa evocó los años que vivió en la capital, subrayando el arraigo y la identidad local.



Al finalizar la sesión las personas que fueron reconocidas firmaron el libro de Visitantes Distinguidos, para dejar muestra del orgullo de ser toluqueño, dejando huella en la historia como miembros de esta comunidad que se transforma con fuerza y de la mano de todas y todos.