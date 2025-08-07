Amazon México lanza Bazaar; busca competir con Temu y Shein

La plataforma ofrece moda, hogar y estilo de vida con precios a bajo costo, descuentos por volumen, envíos y devoluciones gratuitas.

Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico anunció el lanzamiento de Amazon Bazaar, una nueva sección dentro de su aplicación móvil diseñada para ofrecer una experiencia de compra divertida, dinámica y accesible.



El objetivo de esta nueva sección es conquistar al consumidor mexicano que busca moda, artículos para el hogar y productos de estilo de vida a precios bajos, un mercado en el que Temu y Shein han ganado terreno en los últimos años.



Amazon Bazaar ofrecerá miles de productos por menos de 199 pesos, e incluso por debajo de 50 pesos, en un entorno que replica digitalmente la sensación de estar en un bazar real.



Se ofrecerán desde prendas de moda hasta artículos para el hogar, los usuarios pueden navegar por una selección que pone énfasis en tendencias actuales, promociones constantes y la posibilidad de ahorrar más al comprar en volumen.



Pedro Huerta, country manager de Amazon México, describió en un comunicado la nueva experiencia como una respuesta directa a las preferencias del consumidor nacional.



“Esta iniciativa busca no solo ampliar la gama de productos accesibles, sino también añadir un componente lúdico a la experiencia de compra”.



Amazon Bazaar llega en un contexto de creciente popularidad de plataformas como Shein y Temu, ambas de origen chino, que han logrado capturar una porción significativa del mercado mexicano con su fórmula de productos económicos, modas pasajeras y una experiencia de compra ágil en dispositivos móviles.



A diferencia de Shein y Temu, que dependen de envíos internacionales muchas veces con plazos extendidos, Amazon ofrece una ventaja competitiva, la confianza en su logística



De acuerdo con la empresa, la mayoría de los pedidos realizados a través de Bazaar llegan en un plazo de 6 a 14 días, y todas las compras incluyen devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Además, los usuarios pueden contar con reseñas, calificaciones por estrellas y la interfaz ya conocida de la app de Amazon México.



Los clientes obtienen además 5% de descuento al comprar cinco o más productos, y 10% si agregan 10 o más al carrito, una estrategia que busca incrementar el ticket promedio mientras refuerza la percepción de ahorro.



Aunque Amazon Bazaar se encuentra dentro de la aplicación principal de Amazon.com.mx, la nueva sección cuenta con su propio sistema de búsqueda, carrito de compras y proceso de pago.



Para acceder, los usuarios deben actualizar la app y buscar el ícono de “Bazaar” en el menú principal, o bien escribir la palabra en el buscador. También está disponible desde navegadores móviles en amazon.com.mx/bazaar.