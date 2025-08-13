Anuncia Libia García decreto para apoyar a la Industria Nacional del Calzado en Guanajuato

-Es una medida que busca cerrar la puerta a prácticas indebidas que han afectado a la industria nacional del calzado, dijo la Gobernadora.

Tras presidir la ceremonia de inauguración de SAPICA, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, celebró que el Gobierno de México a través del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anuncie la publicación del Decreto para apoyar a la Industria Nacional del Calzado.



El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que este Decreto señala que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado, en el formato temporal a nuestro país ya se acabó. Significa que ya no podrá ser importado a México calzado terminado que no pague impuestos.



El objetivo es que no se pongan en condiciones de desventaja a la industria del calzado mexicano en contra del calzado de otros países, agregó el Secretario de Economía, quien resaltó que este es resultado de un trabajo coordinado con los empresarios de este sector y las autoridades estatales.



La Gobernadora agregó que la exclusión del calzado terminado del IMMEX, es un paso firme para combatir el contrabando y la competencia ilegal, además de fortalecer el mercado interno y proteger los empleos.



Es una medida que restablece condiciones más justas para que las empresas nacionales compitan, impulsen la innovación y sigan llevando el nombre de México y de Guanajuato al mundo.



El Presidente de CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, también celebró el anuncio de este decreto federal, que viene a proteger los empleos de miles de familias guanajuatenses que viven de esta industria.



Durante el evento, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron del Convenio de Coordinación para poner en marcha el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Puerta Logística del Bajío”.



La Puerta Logística del Bajío es un polígono estratégico ubicado en Celaya, Guanajuato, corazón logístico del país, que aprovechará su posición geográfica privilegiada, su conectividad carretera y ferroviaria, así como la fortaleza industrial y manufacturera de la región.



El Convenio de Coordinación que se firmó establece las bases y mecanismos de colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Gente para la implementación, desarrollo y operación del Polo de Desarrollo Económico.



Este proyecto forma parte de la estrategia nacional “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, incluida en el Plan México y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. El objetivo es reindustrializar México con mayor contenido nacional, impulsando las vocaciones productivas y descentralizar el crecimiento para que las oportunidades lleguen a todas las regiones.



Este espacio será un motor para la atracción de inversiones en sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, agroindustrial, tecnologías de información y energías limpias.