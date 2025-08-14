Presos extraditados a EUA mantenían operaciones criminales: García Harfuch

Aseguró que estas personas mantenían operaciones criminales, amenazaban a funcionarios y extendían redes de corrupción e intimidación, aún en prisión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una conferencia de prensa junto a otros funcionarios de Gabinete de Seguridad para dar más detalles sobre el envío de 26 presos desde México a Estados Unidos.



El titular de la SSPC reiteró que se realizó con total“respeto a la soberanía y respeto a la reciprocidad de ambos países, acordando así que no se solicite la pena de muerte a ninguno de los enviados.



Informó que el traslado, por razones de seguridad, fue debido a que, aún privados de su libertad, continuaban los enviados dirigiendo actividades ilícitas durante visitas en los centros de detención, y que estas reuniones, por cuestiones de derechos humanos, no pueden prohibirse.



Añadió que estas personas mantenían operaciones criminales, amenazaban a funcionarios y extendían redes de corrupción e intimidación.



Varios de ellos, señaló García Harfuch, habían conseguido amparos para permanecer encerrados en cárceles o centros de baja seguridad. Asimismo, trabajan en búsqueda de acuerdos para libertad anticipada.



Por lo que en esencia, se procedió a entregarlos a las autoridades de Estados Unidos para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos de alto impacto, generando violencia y miedo en comunidades.



En el traslado de los presos participaron 988 elementos y 90 vehículos de diversas entidades de seguridad; se les llevó a la Base Aérea Militar Número 1 y, en 11 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y una de la Secretaría de Marina (Semar), se les envió a Estados Unidos.



Ocho fueron enviados a White Plains en Nueva York; uno a John F. Kennedy, igual en NY; seis a Dulles, Virginia; seis a Phoenix, Arizona; cinco a San Diego, California.



Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, señaló que no se permitirá que sean sentenciados a pena de muerte, ya que en México esta no existe; y señaló que se procedió al envío de estos presos de la misma manera que la anterior.