“Unidad o retroceso”: el mensaje central del informe de Fernández Noroña

Noroña alerta sobre supremacismo y defiende la soberanía nacional, además señaló los logros durante su periodo.

En el recinto histórico de Xicoténcatl, el senador Gerardo Fernández Noroña presentó su Informe de Actividades Legislativas como presidente de la Mesa Directiva del Senado, en un acto marcado por llamados a la unidad y advertencias sobre el ascenso del fascismo en México y el mundo.



Durante su intervención, Fernández Noroña destacó que el país atraviesa el mejor momento de politización y conciencia, pero alertó sobre riesgos latentes como el racismo, el clasismo y el supremacismo blanco.



“Pareciera que todo marcha bien, pero hay fuerzas que quieren regresar a imponer sus intereses y pasar por encima de la dignidad de las personas”, advirtió.



El senador subrayó la importancia de fortalecer la unidad entre Morena, el PT, el PVEM y el pueblo mexicano, y anunció que continuará recorriendo el país para consolidar ese esfuerzo. También se pronunció sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, exigiendo respeto a su dignidad y reconociendo su contribución a la economía de ese país.



“Respetamos las decisiones del gobierno estadounidense, pero ellos deben respetar a nuestro pueblo. En México manda el pueblo, y no es retórica”, afirmó.



Fernández Noroña también condenó el silencio internacional ante la crisis humanitaria en Palestina, calificando como “brutal” la destrucción de hospitales, escuelas y mezquitas. “Debemos romper el silencio y trabajar por la coexistencia pacífica de dos Estados: Palestina e Israel”, sostuvo.



Ante legisladores, representantes diplomáticos y figuras del ámbito político y cultural, el senador hizo un llamado a rechazar la soberbia y el sectarismo, y defendió la austeridad como principio rector de las políticas públicas. “Trabajamos para que el pueblo viva bien, con derechos y sin discriminación”, expresó.



Al cierre de su discurso, Fernández Noroña celebró los avances legislativos alcanzados durante su gestión, entre ellos la elección por voto universal, secreto y directo de integrantes del Poder Judicial de la Federación. “Con o sin cargo, voy a luchar hasta el último segundo de mi existencia por el bien del país”, concluyó.



En un video presentado durante el evento, se destacaron los logros de la Mesa Directiva bajo su presidencia:



103 asuntos legislativos aprobados, 21 reformas constitucionales, 13 nuevos ordenamientos expedidos, 71 nombramientos clave, 344 ascensos militares y 13 ratificaciones diplomáticas.



El evento contó con la presencia de funcionarios como César Yáñez Centeno Cabrera, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; Adán Augusto López Hernández, presidente de la Jucopo; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; y la escritora Elena Poniatowska Amor, entre otros.



Tras el informe, Fernández Noroña se reunió con simpatizantes en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde agradeció el respaldo recibido durante su gestión.