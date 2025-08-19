Baja California reafirma compromiso con legalidad y libertad de expresión

La administración aclaró que no existe intención de censurar ni intimidar a periodistas o medios.

El Gobierno de Baja California reafirmó su compromiso con los principios de legalidad y libertad de expresión en respuesta a recientes señalamientos mediáticos relacionados con una manifestación durante una conferencia matutina en la capital del estado.



La administración aclaró que no existe intención de censurar ni intimidar a periodistas o medios, y que las acciones tomadas buscan garantizar la transparencia en las investigaciones abiertas por autoridades federales sobre una posible relación de una empresa con actividades delictivas.



El secretario general de Gobierno explicó que la solicitud a la Fiscalía General de la República fue simplemente para esclarecer una denuncia sobre una adjudicación de licitación pública, que se presume relacionada con el crimen organizado.



La fiscalización de este proceso forma parte de los esfuerzos del estado por mantener un escrutinio riguroso y una oportunidad de colaboración con las instancias federales, promoviendo así un entorno de respeto al Estado de Derecho.



Como parte del proceso, las dependencias involucradas entregaron documentación que se mantiene en reserva para no obstaculizar la investigación, reforzando la importancia del respeto a los procedimientos legales.



Además, la gobernadora instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar exhaustivamente la legalidad de la licitación en cuestión, la cual inició hace poco más de una semana, para fortalecer la transparencia institucional.



El gobierno también subrayó que la colaboración entre las distintas instituciones públicas del estado y la comunidad es fundamental para esclarecer hechos y garantizar una gestión transparente.



Finalmente, reiteró su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos civiles, particularmente la libertad de expresión, considerada un pilar fundamental para la defensa de las democracias.