Marina del Pilar impulsa el desarrollo turístico y productivo en Baja California

La mandataria estatal sostuvo un encuentro con ganaderas y ganaderos.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó un encuentro cercano con las comunidades del sur profundo de Baja California, donde inauguró el Hotel Punta Arena Wine Hotel como impulso al turismo en Bahía de los Ángeles y entregó apoyos pecuarios y rurales en Villa de Jesús María para respaldar a ganaderos frente a la sequía.



En Villa de Jesús María, la mandataria estatal sostuvo un encuentro con ganaderas y ganaderos, donde supervisó los avances de programas agropecuarios y encabezó la entrega de insumos para fortalecer la actividad productiva.



La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Baja California, Mónica Vargas Núñez, informó que de 2022 a 2025 el Gobierno del Estado canalizó más de 8.3 millones de pesos en apoyos para la zona sur mediante programas de granjas familiares, fortalecimiento pecuario y agrícola, seguro ganadero, huertos familiares y créditos del FOGABAC.



En el encuentro con la gobernadora se entregaron mil 800 pacas de zacate Klein a 170 ganaderas y ganaderos de los ejidos Punta Prieta, Bahía de los Ángeles, Juárez, Morelos, Nuevo Rosarito y Villa Jesús María, además de destinarse 510 mil pesos para 13 productoras y productores a través del programa de equipamiento e infraestructura pecuaria.



“Somos la administración estatal que más recursos ha destinado al campo, pero sabemos que no es suficiente. Por eso estamos aquí, escuchando a las comunidades y buscando soluciones para que el forraje y la infraestructura lleguen en mejores condiciones y sin afectar los bolsillos de las familias ganaderas”, expresó la gobernadora Marina del Pilar.



En coordinación con la Secretaría del Campo del Gobierno de México y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora destacó que se revisarán alternativas para atender los efectos de la sequía, entre ellas el uso de aeronaves, la rehabilitación de caminos rurales y el acceso a forraje nutritivo a precios justos para las y los productores.



La gobernadora encabezó la inauguración del Hotel Punta Arena Wine Hotel, un espacio de hospedaje tipo boutique que amplía la oferta turística de Bahía de los Ángeles. Durante la ceremonia estuvo presente el propietario, Raudel Ríos Cárdenas, quien acompañó a la mandataria en el recorrido por las instalaciones. Este tipo de proyectos ofrecen nuevas opciones para el turismo en la localidad y abren la puerta a que se concreten más inversiones en la región.



Sostuvo un diálogo abierto con habitantes y prestadores de servicios, acompañada por la secretaria de Turismo de Baja California, Zaida Luz López Sánchez.



Finalmente, la gobernadora señaló que con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de estar presente en todas las comunidades de Baja California, llevando programas y servicios directamente a quienes más lo necesitan.