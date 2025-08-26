Planteles de la UAEMéx retoman clases presenciales

Los planteles de Artes Escénicas, Odontología y FAPUR ya iniciaron sus clases, mientras que Derecho y Artes lo harán a próxima semana.

Planteles de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) regresaron a la presencialidad en distintos espacios académicos, esto como resultado de los acuerdos en las mesas de diálogo y trabajo con las asambleas estudiantiles logradas luego de que las asambleas hicieran la entrega de las instalaciones.



Los planteles de la Escuela de Artes Escénicas, la Facultad de Odontología y la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) reanudaron sus actividades, tras recibir formalmente sus espacios.



Mientras que anunció la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), que recibió el inmueble el domingo 24 de agosto, realiza actividades de reacondicionamiento este lunes 25, y las clases de forma presencial se reactivarán a partir hoy martes 26.



La Facultad de Derecho realizará esta semana el mantenimiento y reacondicionamiento de instalaciones para iniciar clases en forma presencial el próximo martes 2 de septiembre; la Facultad de Artes también reiniciará sus clases en la misma fecha.



Continuarán las actividades de mantenimiento, higiene y reacondicionamiento continúan en los distintos espacios académicos, así como el seguimiento puntual a los acuerdos suscritos en las mesas de diálogo para brindar certeza y garantizar el derecho a la educación a cada integrante de la comunidad estudiantil de la UAEMéx.



La rectora Patricia Zarza ha comentado que se ha llevado a cabo estos logros, gracias a que su administración ha tenido una escucha activa, una corresponsabilidad y el trabajo conjunto.



De esta manera la Máxima Casa de Estudios mexiquense avanza en la regularización de su vida académica y administrativa, reiterando la importancia del consenso y el mutuo respeto a los acuerdos con las asambleas como rutas correctas para el cumplimiento de los compromisos y la atención a las demandas de la comunidad estudiantil.