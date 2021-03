AMLO dice que no debe perseguirse a feministas que vandalizaron

No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron’, dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no se debe perseguir a nadie por los actos de violencia durante la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Afirmó que la gente no ve bien el uso de la violencia, porque además es un contrasentido, sostuvo. “Yo creo que la expresión más burda, terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?”.

Además, aseguró que por respeto, tenía contemplado dejar una semana más las vallas metálicas frente a Palacio Nacional que se instalaron por el Día Internacional de la Mujer, puesto que en estas se habían escrito los nombres de las víctimas de feminicidios, pero acusó que este fue destruido por manifestantes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que pensó que las manifestantes respetarían las velas, flores y coronas que se habían puesto antes en estas vallas, pero “no les importó nada” y lo destruyeron.

“Yo dije `vamos a respetar, no vamos a poder quitar el muro por respeto a los nombreś y pusieron flores y pusieron coronas y veladoras. No les importó nada, a destruir. Entonces ¿ya para qué mantenemos el muro? y ya di instrucciones, ya quítenlo, limpien”.

Un cuestionamiento que le incomodó, fue sobre la deforestación de más de 73 mil hectáreas en el sur del país, donde campesinos de Yucatán y Campeche están quemando árboles para poder acceder a Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que se esté afectando a la naturaleza.

El presidente atajó los cuestionamientos y aseguro que “la gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida, es el programa de reforestación más importante que se aplica en el mundo, no se está afectando la naturaleza, mucho menos a los campesinos, es para proteger el medio ambiente, y ayudar a los sembradores”.

Por otro lado, López Obrador señaló que si la iniciativa privada puede adquirir vacunas por su cuenta, lo haga, pero advirtió que éstas son difíciles de conseguir.