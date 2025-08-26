Con estrategias de seguridad se redujo 49% el robo de vehículos en Edoméx: Delfina Gómez

En la entidad se trabaja con acciones conjuntas para brindar seguridad a las y los mexiquenses.

A 152 días de la implementación del Mando Unificado Oriente, el Estado de México reporta una reducción del 49% en el robo de vehículos, según cifras presentadas durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La estrategia, que involucra a 12 municipios del oriente mexiquense, ha sido impulsada por el gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, y autoridades municipales.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Los Reyes La Paz, entre otros.

La gobernadora Delfina Gómez ha señalado que las estrategias claves para la reducción de este delito, y de otros en la entidad han sido en principio el despliegue de más de 74 mil operativos en 187 colonias prioritarias

Además de hacer uso de drones tácticos, cámaras del C5 y patrullajes coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales.

Se han blindado zonas de alta incidencia, un ejemplo claro, es Ecatepec, en donde se llevó a cabo este blindaje con más de 400 elementos de seguridad

También se han llevado a cabo, operativos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde se realizan cateos y decomisos de autopartes robadas, principalmente en la zona de Nezahualcóyotl; mediante a estos operativos se han recuperado más de 5,300 vehículos, muchos con reporte de robo

Además del robo de vehículos, el Mando Unificado Oriente ha logrado disminuir los homicidios dolosos en un 17.43%, lo que refuerza el impacto positivo de esta estrategia integral.

La gobernadora Delfina Gómez destacó que “con acciones conjuntas, trabajamos para brindar seguridad a las y los mexiquenses”, reafirmando el compromiso de su administración con la paz y la justicia.

