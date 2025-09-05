Supervisa Ricardo Moreno avance en el pozo de San José Otzacatipan

En próximas semanas se pondrá en marcha esta infraestructura que ayudará a aliviar la escasez de agua en toda la zona.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, supervisó los avances en la perforación del pozo en San José Guadalupe Otzacatipan, obra que forma parte del Plan Hídrico Toluca, por medio del cual se garantizará el abasto del líquido en la capital mexiquense.



El alcalde verificó los trabajos de mantenimiento y preventivos en los dos grandes tanques de agua que abastecen a la parte baja de la ciudad, para garantizar su óptimo funcionamiento se centran en la aplicación de una membrana de recubrimiento en el interior y resinas plásticas en el exterior, con el fin de prevenir filtraciones.



La perforación del nuevo pozo de agua, iniciado apenas hace dos meses, ya está concluido en su fase principal y sólo resta la electrificación y la obra civil, acción que forma parte del Plan Hídrico Toluca 2025–2050, con el que se busca asegurar el abasto de agua potable en el mediano y largo plazo.



Explicó además que en próximas semanas se pondrá en marcha esta infraestructura que ayudará a aliviar la escasez de agua en toda la zona, añadió que este pozo, está contemplado dentro del Programa Anual de Obras 2025, porque el compromiso del Gobierno municipal con la ciudadanía es claro, avanzar en la construcción de una ciudad eficiente que enfrenta con responsabilidad los retos del presente y del futuro por las y los toluqueños.