HALLAN A JOVEN ASESINADO EN NAUCALPAN; PRESENTABA SIGNOS DE VIOLENCIA

La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 22 años en la colonia San Rafael Chamapa Primera Sección, en Naucalpan, Estado de México, con aparentes huellas de violencia y al menos una herida de arma de fuego.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos alertaron sobre una persona tirada en el andador Agustín Melgar y Cerrada Minas Palacio. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes confirmaron el deceso y aseguraron el área.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron la recolección de indicios para esclarecer las circunstancias del ataque. Según testimonios, el joven había convivido un día antes con su pareja y tras acompañarla a su domicilio ya no se supo más de él hasta el hallazgo.

Habitantes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de la violencia, la ausencia de cámaras de seguridad y la desconfianza hacia la corporación municipal.