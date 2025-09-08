Almoloya de Juárez reforzará vigilancia en zonas forestales: Adolfo Solís

Con estas acciones, el ayuntamiento busca frenar la tala ilegal en la zona.

En las últimas fechas, la administración municipal de Almoloya de Juárez, que está encabezada por Adolfo Solis Gómez, ha fortalecido las acciones de protección y cuidado de los recursos naturales, estas acciones se realizan con un operativo especial especialmente contra la tala clandestina en la zona sur del municipio.



Mediante una estrategia que logra reunir a la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Procuraduría de Protección al Ambiente, se encargaron de desplegar patrullajes en comunidades como La Lima, en donde la extracción ilegal de madera ha puesto en riesgo el equilibrio de los bosques.



Las autoridades informaron que este operativo corresponde a las denuncias ciudadanas que han alertaron sobre la actividad ilícita.



Esta acción se suma a los esfuerzos previos; las autoridades informaron que el pasado 3 de abril se llevaron a cabo la clausura de dos aserraderos; logrando la detención de tres personas vinculadas a la explotación clandestina de recursos forestales en esta misma región.



El gobierno encabezado por Adolfo Solís Gómez ha advertido, que estos operativos e intervenciones continuarán de manera periódica, con el objetivo de resguardar el patrimonio natural del municipio.