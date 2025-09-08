Inaugura Fernando Flores paso a desnivel y nuevas vialidades en zona comercial de Metepec

Estas obras fueron entregadas tras varios meses de trabajos de infraestructura, desarrollados tanto con inversión pública como privada.

En el municipio de Metepec, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, inauguró tres importantes obras viales como parte de la estrategia integral para mejorar la movilidad urbana en una de las zonas más concurridas del municipio, las cuales incluyen la transformación a desnivel de Paseo del Agricultor y la apertura de dos nuevas calles: Barrizal y Alfareros.



De acuerdo a lo señalado por Flores Fernández, estas obras fueron entregadas tras varios meses de trabajos de infraestructura, desarrollados tanto con inversión pública como privada.



Señaló que esta intervención forma parte de un ambicioso proyecto de modernización vial en la conocida zona dorada de Metepec, que alberga el centro comercial Galerías Metepec, tiendas departamentales y una intensa actividad económica.



Argumentó que uno de los elementos centrales del proyecto es la modificación en desnivel del Paseo del Agricultor, una vía ya existente pero reconfigurada para permitir un flujo más eficiente entre la carretera Toluca–Tenango y la avenida Benito Juárez, dos arterias fundamentales en la conectividad regional del Valle de Toluca.



La obra tiene como objetivo reducir significativamente los cuellos de botella y tiempos de traslado, beneficiando directamente a más de 7,500 usuarios diarios entre automovilistas, comerciantes y visitantes de la zona.



A la renovación del Paseo del Agricultor se suman las calles de Barrizal y Alfareros, dos nuevas vías diseñadas para desfogar el tránsito vehicular y brindar alternativas de movilidad dentro de una de las zonas más densamente transitadas del municipio.



Estas arterias complementan una red vial pensada para el crecimiento urbano ordenado de Metepec, que en los últimos años ha experimentado un notable auge inmobiliario y comercial.