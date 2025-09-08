Gobierno de Toluca mantiene labores de apoyo por lluvias: Ricardo Moreno

Pide a la ciudadanía no tirar basura en las calles.

El Gobierno municipal refuerza las labores de prevención para proteger a la población ante las lluvias registradas en la tarde del viernes y durante este fin de semana.



Tras las lluvias del fin de semana, personal del Ayuntamiento atendió encharcamientos en vialidades como Lerdo de Tejada, José María Pino Suárez, Paseo Matlatzincas, Isidro Fabela, la carretera Toluca-Naucalpan, entre otras, para restablecer la circulación y salvaguardar a la población.



Ricardo Moreno señaló que las brigadas de Protección Civil, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) y la Dirección General de Seguridad y Protección, trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, realizando acciones como la supervisión del nivel de agua en canales a cielo abierto, limpieza de rejillas, coladeras y desazolve en drenajes y ríos, en distintas zonas de la capital mexiquense, mantieniendo el Gobierno municipal de Toluca atento ante cualquier reporte o llamado de la ciudadanía.



Pero además el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, hace un llamado a la población a contribuir con acciones como no tirar basura en las calles, ya que estos desechos obstruyen coladeras y canales, incrementando el riesgo de encharcamientos y afectaciones durante las precipitaciones.



Recomendó a las y los toluqueños mantener limpios patios para evitar obstrucciones, revisar que las coladeras externas a sus domicilios se encuentren despejadas, resguardar documentos y pertenencias importantes en lugares elevados y seguros, especialmente quienes habitan en zonas cercanas a cuerpos de agua o de riesgo.



Finalmente se exhorta a la ciudadanía a evitar transitar por áreas con exceso de agua y en caso de emergencia la población deberá comunicarse al 911 o bien a la línea telefónica del OAyST 722 275 5700.