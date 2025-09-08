DIFEM inicia la nueva etapa de adopciones para dar a NNA una familia

Con el compromiso de garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho de crecer rodeados de amor, cuidado y seguridad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), abrió el tercer periodo de recepción de solicitudes de adopción 2025.
Impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Directora General del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, este proceso busca acompañar a quienes deciden integrar a su vida a una niña, un niño o un adolescente, ofreciendo un hogar donde puedan construir con confianza su proyecto de vida.
Del 8 al 22 de septiembre, el DIFEM emitirá 150 fichas como primer paso del trámite. Las personas interesadas deberán acudir personalmente con identificación oficial a la Subdirección de Adopciones y Familias de Acogida, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
La convocatoria está abierta a parejas casadas, en concubinato, familias homoparentales y personas solteras que residan en el Estado de México, con la convicción de brindar amor, protección y acompañamiento en este proceso.
El procedimiento contempla entrevistas de prevaloración, talleres de inducción, valoraciones médicas, psicológicas y de trabajo social, así como convivencias y un periodo de acogimiento preadoptivo, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Finalmente, la adopción se concreta mediante sentencia judicial y registro, para posteriormente dar seguimiento a la nueva etapa de vida de niñas, niños y adolescentes con sus familias.
La recepción de solicitudes se llevará a cabo en la sede de la PPNNA: calle Andrés Quintana Roo s/n, piso 1, puerta 14, Col. Villa Hogar, C.P. 50170, Toluca, Estado de México. Para más información, comunicarse al 722 227 4705, ext. 111, o al correo dif.adopciones@edomex.gob.mx.
Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de que cada niña y niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno familiar pleno, porque una adopción es más que un trámite: es el inicio de una nueva historia de vida.