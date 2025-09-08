Encabeza Delfina Gómez jornada masiva de limpieza

-El Edoméx logró romper el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura ostentado por Japón.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, felicitó a las y los mexiquenses por lograr el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente en Ecatepec, quienes durante 15 minutos recogieron residuos y llantas.

Con 148 mil 525 participantes, el municipio de Ecatepec, encabezado por la Alcaldesa Azucena Cisneros Coss, obtuvo el reconocimiento internacional por la jornada de limpieza, superando a Japón donde se tenía registro de 146 mil personas en el distrito Minato de Tokio, en 2018.

“Nosotros como adultos a través del ejemplo podemos dar ese mensaje a nuestras futuras generaciones de depositar la basura en su lugar. Pero junto con ello también decirles que seguimos haciendo lo que nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, nos ha pedido y lo ha solicitado a todas las instituciones y a todos los servidores públicos: Trabajar por los demás, trabajar con el poder de servir y eso lo hacemos día con día”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Con guantes, costales y escoba en mano, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Alcaldesa Azucena Cisneros realizaron la jornada “Ecatepec Limpia es más Segura”, rodeadas de familias, adultos mayores y niñas y niños que mostraron entusiasmo por recuperar sus espacios públicos.

La jornada de recolección de desechos se realizó en las inmediaciones de El Gran Canal, en la colonia Tolotzin, a lo largo de 1.5 kilómetros de caminos de tierra, cascajo, llantas, madera y basura acumulada.

Alfredo Arista Rueda, juez oficial de Guinness World Records, informó que Ecatepec había conseguido la cifra de participación y entregó el reconocimiento a la Presidenta Municipal.

El evento organizado por el Ayuntamiento de Ecatepec contó con la presencia de integrantes del Gabinete del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de México, autoridades municipales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reforzar la estrategia de “Más territorio, menos escritorio”.

