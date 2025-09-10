Inmejorables resultados se obtuvieron en mega jornada de reforestación en Metepec

Se lograron sembrar 1350 árboles en el Cerro de los Magueyes.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, se mostró profundamente satisfecho con lo logrado el pasado fin de semana durante la Mega Jornada de Reforestación que se llevó a cabo en el emblemático Cerro de los Magueyes.



Afirmó que en dicha jornada participaron alrededor de 500 ciudadanos, entre vecinos, estudiantes, servidores públicos y voluntarios que se sumaron en pro de la mejora del medio ambiente en el municipio.



Señaló que su gobierno continuará realizando este tipo de jornadas, para lograr transformar y convertir a Metepec en un municipio más verde.



Comentó que este tipo de actividades son parte fundamental de un ambicioso plan ambiental que contempla la siembra de 17 mil árboles y plantas ornamentales a lo largo del año en distintas colonias, fraccionamientos y áreas naturales del municipio.



Confirmó que para lograrlo se tuvo que realizar un estudio muy detallado de las especies que pueden ser las idóneas para los lugares en específico, logrando identificar y seleccionar algunas especies como liquidámbar, trueno, acacia, jacaranda, retama y pinos forestales, elegidos por su valor ecológico, resistencia y beneficios en la captación de carbono, retención de agua y recuperación del suelo.



Destacó que esta campaña no solo tiene impacto ambiental, sino también social y educativo, ya que sembrar un árbol es sembrar conciencia



Agradeció la enorme labor de apoyo que ha recibido su gobierno por parte de la Dirección de Medio Ambiente municipal y señaló que estas acciones no son, ni serán aisladas; es un trabajo en conjunto para lograr mejorar el entorno de Metepec.



Además del Cerro de los Magueyes, otras zonas contempladas para las próximas jornadas incluyen parques, camellones y unidades habitacionales que requieren rehabilitación ambiental.