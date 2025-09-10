UAEMéx plantea administración cercana, inclusiva y transformadora: Zarza Delgado

-La rectora resaltó que para la Administración Universitaria 2025-2029, escuchar a cada una y uno de sus integrantes es una prioridad

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, visitó la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla como parte del compromiso con la creación de una institución cercana, inclusiva y transformadora.



Durante el recorrido estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández.



La rectora Zarza Delgado dialogó con la comunidad auriverde de este espacio académico, a quienes dio la bienvenida a esta casa de estudios e invitó a seguir las redes sociales institucionales para conocer las actividades y beneficios que tienen por ser parte de la comunidad UAEMéx.



Los invitó a participar en el proceso de consulta para la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, que recabará las inquietudes y necesidades de los tres sectores de la comunidad universitaria -académico, estudiantil y docente- para la creación del plan de trabajo de la administración que encabeza.



Además resaltó que para la Administración Universitaria 2025-2029, escuchar a cada una y uno de sus integrantes es una prioridad, razón por la cual se creó la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, que atenderá con mayor eficacia a los espacios académicos ubicados en diferentes municipios de la entidad mexiquense.



Destacó que todos los canales de comunicación de la Rectoría están abiertos para atender sus necesidades e inquietudes.



Zarza Delgado realizó un recorrido por las instalaciones de este espacio académico, donde escuchó las necesidades de creación de espacios dedicados al deporte, la cultura y la recreación de la comunidad estudiantil.



En la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, la UAEMéx ofrece las licenciaturas en Administración, Logística, Medios Alternos de Solución de Conflictos y Negocios Internacionales Bilingüe, proporcionando opciones de formación profesional a las juventudes de esta región de la entidad mexiquense.